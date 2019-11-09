Suriyelileri kovamayız

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi (Peygamberimizin doğumu) Haftası açılış programında konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Rabbim şehitlerimizi Peygamber efendimize komşu kılsın. Özellikle böyle anlamlı bir gecede, şu anda Suriye’de büyük bir mücadelenin içerisinde olan gerek Mehmetçiklerimize gerekse Suriye Milli Ordusu’na Rabbimden yardım niyaz ediyorum.

DÜNYADA BENZERİ YOKTUR

Biz Hazreti Peygambere ve onun kutlu yoluna mefhum bir milletiz. Türk milleti olarak en çok ona hürmet eder, onu özleriz. Dualarımıza onun adıyla başlarız. Çiçeklerden en çok gülü sevmemiz onu hatırlattığı içindir. Onun aşkıyla mest olanlar, bayrağımızdaki hilalde ismi celali, yıldızda ise habibi kibriyayı görür. Ona duyduğumuz derin muhabbet isimlerimize yansır. Erkeklerimiz Ahmet’tir, Mustafa’dır, Mehmet’tir. Mehmet oluşu da edebindendir. Aslında Muhammed’dir ama yumuşatarak onu Mehmet’e çevirmişlerdir, ‘layık olamayız’ diye. Kadınlarımız Hatice’dir, Fatıma’dır, Zeynep’tir. Onun dostları olan Hazreti Ebu Bekir, Osman, Ali hepimizin başının tacıdır. ‘İki reyhanım’ diyerek sevdiği, Hazreti Hasan ve Hz Hüseyin bizim de gözbebeğimizdir. Ona hürmeten, ordumuza Peygamber Ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir başka benzeri yoktur.

MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR

Ülkemizden binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır. Üzerinden 1400 sene geçse de veda hutbesindeki şu kutlu tavsiye rehberimizdir: ‘Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.’

Birileri diyor ya, ‘Suriyeliler gitsin.’ Asla, biz bunlara eyvallah edemeyiz. Peygamberimiz unutmayın muhacirdi. Medine Müslümanları ensardı. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı nasip etti.

Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. Biz bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşlerimiz evlerine, topraklarına inşallah durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri gidecektir. Ama biz kovamayız. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu.

EYÜP SULTAN BULUŞMASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi’nde kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun (76) annesinin aynı camideki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı iktidarla muhalefeti bir araya getirdi. Cenazeye Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı. Muhalefet kanadından da CHP Grup başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın cenaze namazına katıldı. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından Erdoğan mikrofonu alarak kısa bir dua okudu, ardından tabuta omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından alandaki güvercinlere yem dağıttı. -Özgür ALTUNCU / İSTANBUL