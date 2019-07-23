Suriyelilere sınır dışı değil ‘sevk’
İstanbul Valiliği, kayıtsız göçmenlerin tespit edilip geri gönderilmeye başlandığı iddiaları üzerine açıklama yaparak “Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir” dedi.
Açıklama özetle şöyle:
“İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ülkemize yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul’da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyrukluların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos’a kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir.”
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