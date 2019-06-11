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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - İHA
11.06.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi. CHP'li Başkan Mehmet Ali Yılmaz, karara katılmadığını ve hukuka uygun bulmadığını belirterek, "Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim" dedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi AK Parti ile MHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen 12 üyenin “evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı.

Kararın ardından tartışmalar yaşanırken Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı. Sakar, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda Belediye meclisine yetki verilmediği sürece Belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır.

Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerede aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır.

Zaten bildiğim kadarıyla da Belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip yeniden görüşülmek üzere Belediye meclisine iade etmiştir" dedi. 

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