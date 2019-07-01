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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.07.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

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Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Gazipaşa Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, ilçede yaşayan Suriyelilerin plajlara alınmaması yönündeki geçen ay alınan karar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından iade edilmesi nedeniyle tekrar görüşüldü.

Toplantıda konuşan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Demir, Belediye Başkanı Yılmaz'ın sunduğu gerekçeler nedeniyle haziran ayında alınan Suriyelilerin plajlara alınmaması kararını kendilerinin de reddettiklerini açıkladı.

İYİ Parti grubu adına konuşan Mehmet Yüksel ise geçen ay alınan kararla Türkiye gündemine geldiklerini ve böyle bir konuyla ülke gündemine geldikleri için İYİ Parti olarak gurur duyduklarını söyledi.

Yüksel, "Antalya bölgesi turizm kenti olduğu için Suriyelilerin bu bölgeye girmesi yasaktır. Ayrıca Suriyelilerin, Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı topraklarda bugün PYD var. Bu da Suriyeliler o bölgeyi boşalttığı için olmuştur.

Hiçbir millet kendi milletinin içine başıboş insanları almaz. İYİ Parti grubu olarak biz bu kararımızın arkasındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, önerge CHP'li üyelerin kararını değiştirmesi sonucu oy çokluğuyla reddedildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçelerindeki Suriyeliler'den rahatsızlığın kesin olduğunu, bunun sadece deniz kenarında değil, şehir merkezinde de yaşandığını savunarak, önceki toplantıda çekimser oy kullandıktan sonra hukuka aykırılık taşıdığı için kararı meclise iade ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Bugün de meclisimiz bu kararı reddetti. Daha önce bu Suriyeliler konusunda alınan karar geçersizdir. Ancak Suriyeliler konusunda bir rahatsızlık var. Bunun da sadece belediyemizin alacağı önlemlerle giderilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızı kim rahatsız ederse etsin onun karşısındayız. Zabıtamız, polisimiz bu konuda gereğini yapar. Ayrıca bununla ilgili bir karar olmasına gerek olmadığını düşünüyorum." dedi.

Gazipaşa Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında gündem dışı görüşülen "Suriyelilerin plajlara alınmaması" önergesi, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş ancak daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından karar meclise iade edilmişti.

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