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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.05.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

"Suriyelilere özel mezarlık" iddiasına açıklama

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"Suriyelilere özel mezarlık" iddiasına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde "İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yapılması gereği doğduğu aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte bulunan yabancı uyruklu kişilere; din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafir gözüyle baktığı ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü hizmeti yerine getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, İstanbul’da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul'un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir. Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta, sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır.

Dolayısıyla, 'İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır. Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin, sadece Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul’da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baştaşına, medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin, demokrasimizin bir gereği olup sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir."

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