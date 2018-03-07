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    Suriyeliler İstanbul'da birbirine girdi!

    DHA
    07.03.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi ağır yaralandı.

    SURİYELİ olduğu belirtilen iki grup saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

     KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

     

     

    Etiketler: İkitelli , kavga , istanbul , gündem
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