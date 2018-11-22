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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Önder ÖNDEŞ
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Suriyeliler için ek 80 bin öğretmene ihtiyaç var

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Suriyeliler için ek 80 bin öğretmene ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yeni yayınladığı ‘Göçmenler, Yerinden Olma ve Eğitim’ raporuna göre ülkeler, son yıllarda mülteci çocuklar için büyük adımlar atıyor. Müfredatlarda çok kültürlülüğe daha fazla yer veriliyor, bütçeden ayrılan pay arttırılıyor. Ancak kaliteli öğretmen ihtiyacı da büyüyor. Raporda, Türkiye’de okul çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuk için ek 80 bin öğretmenin istihdam edilmesi gerektiği belirtiliyor.

İLKOKULDA ORAN ÇOK ARTTI

Rapora göre, Suriyeli mültecilerin yüzde 93’ü kamplar dışında yaşıyor. Ülkede Suriyeli çocuklara geçici eğitim merkezlerinin takibiyle verilen paralel eğitimle özellikle ilkokulda okullaşma oranı arttı. 2014’te yüzde 25’lik oran 2017’de yüzde 83’e kadar yükseldi. Ancak ortaöğretimde bu artış çok daha az. Aynı yıllar içinde yüzde 16’lık oran yüzde 22’ye çıkarılabildi.
Birçok ülke, göçmen öğrencilere kamu kaynaklarını kullanarak, ulusal eğitim sisteminden farklı olarak tasarlanan ‘paralel eğitim’ veriyor. Ancak bu sistem mali zorluklar, kaliteli öğretmen ve değerlendirme eksiklikleri nedeniyle sekteye uğrayabiliyor. Avrupa’da öğretmenler, göçmen öğrencilerin sınıflara entegre olmasında önemli problemlerle karşılaşıyor. Ayrıca Türkiye gibi yoğun göç alan ülkelerde de nitelikli öğretmen sıkıntısı yaşanıyor. Almanya’da ek 42 bin öğretmene ihtiyaç var. 

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