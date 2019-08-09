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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Suriyeliler giremez’ yazısına uyarı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Suriyeliler giremez’ yazısına uyarı

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), işyerine, “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer!” yazısını asan esnafa uyarı cezası verdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan İ.O. isimli esnaf, vitrinine İran, Afgan ve Suriye uyruklu müşterilere yönelik olarak “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer” ve “Suriye, Afgan ve İranlı kişiler bu işyerine girerse dayak yer, sorumluluk kabulümüz değildir” yazısı astı.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Skandal yazının kamuoyuna yansıması üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, esnaf hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açarken, TİHEK heyeti de Denizli’ye giderek inceleme yapmıştı. TİHEK Kurulu, söz konusu yazıyı asan esnafa ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1000 TL idari para cezası verdi ancak esnafın pişman olması ve ekonomik durumu gerekçesiyle bu ceza uyarı cezasına dönüştürüldü.

7 Mayıs tarihli kararın gerekçesinde özetle şöyle denildi: “Bir kimseye ırkına, ulusal veya etnik kökenine dayanılarak meşru ve makul bir temele dayanmaksızın farklı muamelede bulunulması ırk ayrımcılığını oluşturmaktadır. Mülteci ve göçmenlerin kamuya açık bir alan olan bir dükkana girmelerini ve burada sunulan kamuya açık bir hizmetten yararlanmalarını engelleyen ve girmek istemeleri halinde şiddete maruz kalacaklarına ilişkin tehditlere yer veren söz konusu döviz ve uygulama, bu kişilere yönelik olarak ırk ve etnik köken temelinde doğrudan bir ayrımcılık oluşturmaktadır.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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