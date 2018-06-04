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    Gidiyorlar! Bugün izdiham çıktı, son sayı...

    DHA
    04.06.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alıp, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler izdihama yol açarken, geçenlerin sayısı 30 bini buldu.

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    • Suriyeliler gidiyor İzdiham çıktı…
    • Suriyeliler gidiyor İzdiham çıktı…
    • Suriyeliler gidiyor İzdiham çıktı…
    • Suriyeliler gidiyor İzdiham çıktı…

    Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar ülkelerine gitmek için online randevu alan 74 bin Suriyeli'nin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi devam ediyor. Geceden sınıra gelip kurulan dev çadırlarda bekleyen Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde bir anda işlem yapılacak noktaya akın etmeleri sonucu kısa süreli izdiham yaşandı. Görevlilerin gelmesiyle birlikte Suriyeliler, sıraya konulmasından sonra sabah saat 08.00'den itibaren ülkelerine geçişlerine izin verilmeye başlandı. İşlemleri tamamlanan Suriyelilerin geçişi sürerken, ülkesine geçenlerin sayısının 30 bini bulduğu belirtildi.

    Etiketler: çıkış , gündem
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