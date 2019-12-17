Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş çalıştayı... İyi Parti’den 3 aşamalı dönüş planı
Partisinin düzenlediği ‘Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı’na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 aşamalı olarak nitelediği mültecilerin ‘Geri Dönüş Planı’nın ayrıntılarını paylaştı.
Akşener, ‘hazırlık’, ‘eve dönüş süreci’ ve ‘tamamlayıcı olarak nitelendirdiği aşamaları şöyle anlattı:
“‘Açık Kapı Politikası’ uygulamasına son verilecek. Suriyelilere, vatandaşlık verilmeyeceği ilân edilecek. Suriye yönetimi ile aracısız resmi görüşmeler daha fazla gecikmeden başlatılacak. Suriyelilerin sahip olduğu ruhsatsız işyerleri kapatılacak, ruhsatlı olan ticari kuruluşlar ise denetlenecek. Haksız rekabeti önlemek için Geçici Koruma Altındaki Yabancı İşletmecileri kapsayacak bir geçici mükellefiyet kanunu çıkartılarak, çalışanlardan sigorta katkı payı alınıp, vergi kesintisi yapılacak. Güney illerimizden başlayarak tüm il, ilçe ve köylerde denetimler başlatılacak. Böylece Türkiye’de bulunan kayıtsız Suriyelilerin tamamı tespit edilerek, sınır dışı edilecek. Bayram ziyareti, ticaret veya çeşitli nedenlerle ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşlerine, mevcut kanunlara uygun olarak izin verilmeyecek. Suç işleyen Suriyeliler, yasalarımızın öngördüğü cezaları çektikten sonra, yine yasalarımız uyarınca sınır dışı edilecek ve Türkiye’ye tekrar kabul edilmeyecek. ”
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