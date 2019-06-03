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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriyeli sayısı 7 ilde yüzde 10’u geçti

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Suriyeli sayısı 7 ilde yüzde 10’u geçti

İçişleri Bakanlığı’nın son göç verilerine göre Suriyeli sığınmacılar 81 ilin yedisinde nüfusun yüzde 10’unu geçti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son kayıtlarına göre Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 608 bin 49’a çıktı. Avrupa’yla yapılan geri kabul anlaşması ve El Bab, Azez, Afrin gibi bölgelerdeki tersine göç projeleriyle 2011’den beri Türkiye’deki Suriyeli sayısı ilk kez azaldı.

2012’de 14 bin 237 olan Suriyeli sığınmacıların sayısı 2018 sonunda 3 milyon 623 bin 192 kişiye çıkmıştı. 23 Mayıs 2019 itibarıyla Türkiye’deki Suriyelilerin nüfusu 15 bin 143 kişi azaldı. 2014-2019 arasında birebir anlaşması kapsamında Türkiye’den çıkış yapan toplam Suriyeli sayısı ise 21 bin 597 oldu.

Adrese kayıt sistemine göre 23 Mayıs itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan Türkiye nüfusunda Suriyelilerin oranı yüzde 4.4’e çıktı. Barınma merkezlerindeki Suriyeli sayısı düştü. Suriyelilerin sadece 116 bin 989’u barınma merkezlerinde kalıyor.

Türkiye’de ayrıca 975 bin 472 yabancı, ikâmet izinleriyle bulunuyor. Bunlar arasında 104 bin 44 kişiyle Irak vatandaşları ilk sıradayken, Iraklıları 99 bin 643 kişiyle Suriye, 67 bin 52 kişiyle Türkmenistan, 65 bin 27 kişiyle Azerbaycan, 44 bin 313 kişiyle İran ve 39 bin 283 kişiyle Afganistan uyruklular izliyor.
600 bini türkiye doğumlu

Suriyelilerin 1 milyon 953 bin 575’i erkek, 1 milyon 654 bin 474’ü kadın. Suriyelilerin 600 bine yakını Türkiye’de doğdu. ‘Geçici koruma’ statüsündeki sığınmacılardan 515 bin 304’ü 0-4 yaş arası bebek ve çocuk; 494 bin 481’i ise 5-9 yaş arası çocuk. Tüm Suriyelilerin 1 milyon 665 bin 151’i 18 yaş altında, yani eğitim çağındaki genç ve çocuklardan oluşuyor.

60 yaş üstündeki Suriyeli sayısı 17 bin 292 kişi. 90 yaş üstünde ise 1733 Suriyeli bulunuyor.

İstanbul’da 546 bin 182 Suriyeli yaşıyor. İstanbul’un 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusu içindeki oranı ise yüzde 3.6.

Ankara’da 91 bin 636 Suriyeli (oranı yüzde 1.6), İzmir’de 143 bin 192 (oranı yüzde 3.3) Suriyeli yaşıyor.

Son yıllarda sığınmacı göçünde en hızlı artış gösteren illerden biri Konya oldu. Bu ilde daha önce görece düşük olan Suriyeli sayısı 106 bin 377’ye çıktı. 2 milyon 205 bin kişilik Konya nüfusu içinde Suriyelilerin oranı yüzde 4.8’e yükseldi. Konya, İç Anadolu’da en fazla Suriyeliyi misafir eden şehir oldu.

81 il arasında Suriyeli sığınmacının bulunmadığı şehir kalmadı. En az Suriyeli’nin yaşadığı iller 23 kişiyle Bayburt, 35 kişiyle Artvin, 61 kişiyle Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Suriyeli sayısı 7 ilde yüzde 10’u geçti

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Önlemlere karşın kaçak geçişlerde yakalanan yabancıların sayısı da düşmüyor. ‘Düzensiz göçmen’lerin sayısı 2016’da 174 bin 752 kişiyken, 2017’de 175 bin 732, 2018’de 268 bin 3 oldu. 2019’un ilk beş ayında 103 bin 881 kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl düzensiz göçte yakalananlar arasında 41 bin 192 kişiyle Afganistanlılar ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 16 bin 208 kişiyle Pakistanlılar, 9 bin 26 kişiyle Suriyeliler izliyor.

 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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