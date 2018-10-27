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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.10.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Suriyeli Rawdanur: Mülteci olarak doğmadım

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Suriyeli Rawdanur: Mülteci olarak doğmadım

Göç ve mülteci konusunu işleyen Kartepe Zirvesi’nde Suriyeli Rawdanur mültecilik günlerini anlattı.

Kartepe Zirvesi'nin ikinci gününde, Fuat Sezgin salonunda gerçekleşen oturum, “Suriyeliler barometresi araştırması: Bir arada yaşamın çerçevesi” konusu ile ele alındı.

Prof. Dr. Murat Erdoğan’ın Moderatörlük yaptığı oturumda, Suriyeli Öğrenci ve Aktivist Rawdanur Cuma şunları söyledi:

“Türkiye’ye ilk geldiğimizde mülteci kampında yaşarken “Suriyeli Mülteciler” kelimesini duymak zoruma gidiyordu. Mülteci olmak benim suçum değil. Kimse keyfi olarak yaşadığı evini ve ülkesini terk edip hiç tanımadığı başka bir ülkede yaşamak istemez. 14 yaşındaydım artık evlenme çağım geldiğini ve evlenmem gerektiğimi söylediler. Ama ben eğitimimi devam ettirmek istiyordum. Anne ve babamı ikna ettim ama akrabalar da etkili olduğu için çok sıkıntı yaşıyordum. Ben evlenmek istemediğim gibi benim yaşımda olanlarında evlenmemesi için çalışmalar yapıyordum. Tüm bunları yaparken, kamptakiler beni kötü örnek olarak gösteriyorlardı. Benim için, isyancı diyorlardı. TV’ye çıktığım için benim hakkımda dedikodular yapılıyordu. Kendi geleceğimi hayal etmek istedim. Başkasının hayal etmesini istemedim. Kızlarını okula göndermeleri için kapı kapı gezdim. Mücadele ettim. Genç kızlara mesaj yollamak için dergi bastırmak istedim. Bunun için valiliğe başvurdum.

Suriyeli Rawdanur: Mülteci olarak doğmadım

“MÜLTECİ OLMAK BENİM SUÇUM DEĞİL”

Küçük kardeşimle beraber Türkiye sınırına geldiğimizde hava çok soğuktu. Türk askeri kardeşime montunu verdi ve yiyecek ikram etti. Bu sahneyi unutamıyorum. Türkiye’yi ve Türkçeyi çok seviyordum ve öğrenmek istedim. Türkler benimle konuşurken bende onlarla aynı dili konuşmak istiyordum. Artık tercüman aracılığı ile konuşmak istemiyordum. Yaşadıklarımı kendi ağzımdan anlatmak istiyordum. Azimle çalıştım ve Türkçeyi ana dilim gibi öğrendim. Ben öğrendikten sonra aileme de öğrettim. Buna rağmen ben hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Ülkemdeki savaş benim suçum değil. Ben mülteci olarak doğmadım. Yaptığım çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımız bana Türk vatandaşlığı hediye etti. Türk vatandaşlığı aldığım için çok mutlu oldum."

TOPLUMSAL KABUL DÜZEYİ YÜKSEK

Türkiye’nin 26 ilinde gerçekleştirilen örneklemde hane bazlı çalışma yapıldığını belirten Prof. Dr. M. Murat Erdoğan; “6.5 yılda 4 milyondan fazla sığınmacı alan bir ülke olan Türkiye, sosyal mesafe oranı çok yüksek olmakla birlikte toplumsal kabul düzeyi olağanüstü yüksektir. Ancak toplumsal kabul, kırılgandır. Türk toplumunun tahammül seviyesindeki kabulü sürdürülebilir kırılmadır. Türk toplumu Suriyelilere olağanüstü bir destek sağlıyor. Ancak sınır illerde yaşayan vatandaşlar Suriyelilerle birlikte yaşamaya ve geleceklerini Suriyelilerle paylaşmaya hazır görünmemektedir” dedi.

 

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