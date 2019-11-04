Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Resulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı" denildi.
Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/x2l4mNq3i7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 Kasım 2019
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