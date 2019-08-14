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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

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Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

KONYA'da Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Suriye uyruklu Ahmet Hacı Süleyman ile kayınbiraderleri Muhammet Hacı ve Eymen Hacı İsa arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Muhammet Hacı ve Eymen Hacı İsa kollarından, Ahmet Hacı Süleyman ise göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Hacı Süleyman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kavgayı hafif yaralı olarak atlatan iki kardeşi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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