Suriyeli göçmenler mesajı: Herkes izin verilen vilayette olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda kaçak göçle ilgili bilgiler verdi. Bakan Süleyman Soylu özetle şunları söyledi:

“Türkiye göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Sadece 2016’da Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen, yani doğu ve güney sınırlarımızdan Türkiye’ye girmek isteyip de bizim engellediğimiz insan sayısı 729 bin 370. 2018’de bu rakam 547 bin 857. 2019’da, şu ana kadar bu rakam 167 bin 874. Bu rakamın bu kadar düşmesinde esas itibarıyla bir taraftan da sınırlarda almaya çalıştığımız tedbirler de var. 2017’de 175 bin kaçak göçmen yakaladık Türkiye’de, sınırlarımız içerisinde. 2018’de 268 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu yıl da yaklaşık 160 bin şu ana kadar kaçak göçmen yakaladık. Yıl sonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz.

56 BİN KAÇAK GÖÇMENİ SINIRDIŞI ETTİK

Türkiye’nin kaçak göç merkezi olmaması için büyük bir mücadele yürütülüyor. 3 milyon 630 bin Suriyeli kardeşimizi de ülkemizde misafir ediyoruz. Biz, ensar ve muhacir fikrinden bir santimetre, bir milimetre caymış bir anlayışa hiçbir zaman evrilemeyiz. Milletlerin ve devletlerin en önemli kaideleri düzendir. Biz, düzeni sağlamakla mükellefiz. Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Biz bunu yapmazsak, biraz önce söylediğim 268 bin sayısı 500 bine çıkar, Türkiye kaçak göç açısından çekici bir merkez haline gelir. 20 Temmuz itibarıyla rakam 43 bin. Bu yıl itibarıyla biz 80 bin ortalama, geçen yıldan neredeyse yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmek zorundayız. Bir taraftan kaçak göçün merkezi olamayız, organize suç örgütlerinin merkezi olamayız, kaçak göçün transfer merkezi olamayız, bu çok net ve açık. Bu açıdan bu düzeni ortaya koymak durumundayız. Bu düzeni ortaya koymak, bugün bizim ensar ve muhacir ruhuyla beraber ev sahipliği yaptığımız kardeşlerimizin de lehinedir. Eğer bunu sağlamazsak, bu yönetilemez duruma gelir. Bizim meselemiz bunu yönetmektir.

BAŞKA İLLERDEN İSTANBUL’A GELENLER

İstanbul’da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul’da oturum belgeleri var. Başımızın üzerinde. Ama İstanbul’un dışından İstanbul’a gelen, belli bir kural ve kaidenin dışında İstanbul’a gelen, bizim ona Türkiye’nin başka illerinde oturum belgesi verdiğimiz, ‘Ancak bu ilde oturabilirsin, bu ilden çıkarken bizim verdiğimiz yol belgesi olmadan gidemezsin’ dediklerimizi, eğer İstanbul’da muhafaza etmeye çalışırsak, kimse kusura bakmasın, İstanbul’da hiçbirimizin kontrol edemediği, yönetemediği ve karşı karşıya kalmış olduğumuz bir sıkıntı baş gösterir. Düzenimiz, kuralımız, açık ve nettir. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir.

Mayısta günde 968 göçmen, haziranda 886, temmuzda 1350 göçmen yakalandı. Bunu yılın tamamına vurursanız, çok ciddi bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Kayıtsız olan, Türkiye’ye kaçak olarak girmiş, hangi uyruktan olursa olsun, bu kurallarca gereğini yapmak bizim sorumluluğumuzdur. İstanbul Valiliğimiz dün gerekli açıklamasını gerçekleştirdi. Diğer vilayetlerde de bu çaptaki çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Bizim sağlamaya çalıştığımız mesele bir kamu düzeni meselesidir.

Türkiye’nin her tarafında bu meseleyi düzeni oluşturacak şekilde Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzle birlikte tanzim etmeye çalışacağız.”

ÖZEL GÜVENLİKTE TEK TİP KIYAFET

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul’un pilot il seçildiği Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Koordinasyon Projesi (KAAN) ile Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi’nin (ÖGNET) tanıtımı için Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya da katıldı. Soylu tanıtımda her iki projenin de amacının Türkiye çapında 319 bin 760 kişinin çalıştığı özel güvenlik sektörüyle kolluk kuvvetleri arasında entegrasyon sağlamak olduğunu vurguladı. Kamuda çalışanlardan başlayarak özel güvenlikçiler için tek tip kıyafete geçileceğini söyleyen Soylu, “Her kurumun ayrı ayrı kullanacağı değil. Nasıl polisin, jandarmanın tek tip kıyafeti varsa kamuda çalışan özel güvenlikçilerin de tek tip kıyafeti olacak” diye konuştu.