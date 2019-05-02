Suriyeli çocuklar için 4 bin 700 geçici öğretmen
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nde (PIKTES) İş Kanunu’na göre öğretmen istihdam ettiklerini belirterek, “Proje bünyesinde 4 bin 700 öğretmen geçici süreli sözleşmeli olarak çalışmaktadır” dedi.
CHP’li Veli Ağbaba’nın önergesine yanıt veren Selçuk şu bilgileri aktardı: “İstihdam edilen öğretmen adayları İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalıştığından Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi öğretmenlerden özlük hakları açısından farklı durumdadır. Projenin başlangıç aşamasında Kasım 2016’da İş Kanunu’na göre çalıştırılmak üzere geçici süreli öğretmen istihdamı sağlanmıştır. İhtiyaç doğrultusunda bu alımlar artmıştır. Proje bünyesinde 4 bin 700 öğretmen İş Kanunu’na göre geçici süreli sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Bir kısmı MEB ve diğer kamu kurumlarına atanmalarından dolayı projede istihdam edilen öğretmen sayısı kademeli olarak azalmaktadır.”
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