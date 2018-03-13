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    Suriyeli aktivist cinayetinde karar çıktı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    13.03.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Üsküdar’da  21 Eylül 2017’de evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivisti Orouba Barakat (62) ile 24 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat’ın cinayet zanlısı Ahmet Bereket (21), ilk celsede biri ağırlaştırılmış, 2 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

    Suriyeli aktivist cinayetinde karar çıktı
    Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Ahmet Bereket ve avukatı katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla savunmasını yapan Ahmet Bereket, “Bayramdan sonra, Bursa’dan akrabalarım olan ölen kişileri görmek için İstanbul’a geldim. Evlerinde yoktular. Ertesi gün Bursa’ya döndüm. Ölenlerle hiç karşılaşmadım. Kesinlikle ben öldürmedim. Ouraba babamın amcasının kızıdır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur.” dedi.

    Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ilk savunmasında suçunu itiraf ettiği hatırlatılan Ahmet Bereket, “Sorgu sırasında tercüman bana suçumu kabul edersem 2 yıl yatıp çıkabileceğimi söyledi. ‘Türkiye’de iki tür ceza var, ‘pişmanım ben öldürdüm’ dersen, ya serbest bırakırlar, ya da 1-2 yıl yatar çıkarsın, ‘ben öldürmedim’ dersen seni en kötü cezaevine gönderirler. İşkence tarzı muamele görürsün, 10 yıl yatarsın’ dedi. Ben de inandım” dedi.

     Mahkeme Heyeti, Ahmet Bereket’i, maktul Halla Barakat’ı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Orouba Barakat’ı kasten öldürmek suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Ahmet Bereket, tercümanın mahkemenin kararını söylemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

    Etiketler: Suriye , Cinayet , Üsküdar , gündem
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