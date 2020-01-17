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Selda Hatun TAN (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

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Suriyeli ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

İZMİT'te, Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evde, soba yüzünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmit'e bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan, Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı evde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Salondaki sobadan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 2 katlı evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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