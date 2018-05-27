Suriyeli 2,5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za istismar iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±

Kumlucaâ€™da dÃ¼n gece 2,5 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu, dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisiâ€™ne getirildi. YapÄ±lan muayenede Ã§ocuÄŸun cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, Ã§ocuÄŸu hastaneye getiren A.A. adlÄ± erkek ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



Suriyeli Ã§ocuÄŸun ailesinin, A.A.â€™nÄ±n serasÄ±nda iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SoruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren jandarma olayla ilgili olduklarÄ± ÅŸÃ¼phesiyle G.E. ve A.Y. adlÄ± 2 erkek ÅŸÃ¼pheliyi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



Kumluca Devlet Hastanesiâ€™nde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan kÄ±z Ã§ocuÄŸu ambulansla Antalyaâ€™ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve jandarma tarafÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



