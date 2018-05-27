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    Suriyeli 2,5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za istismar iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±

    Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)Â
    27.05.2018 - 12:22 | Son GÃ¼ncelleme:

    ANTALYAâ€™nÄ±n Kumluca ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla hastaneye getirilen 2,5 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli kÄ±z Ã§ocuÄŸuna istismarda bulunduklarÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Kumlucaâ€™da dÃ¼n gece 2,5 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu, dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisiâ€™ne getirildi. YapÄ±lan muayenede Ã§ocuÄŸun cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, Ã§ocuÄŸu hastaneye getiren A.A. adlÄ± erkek ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

    Suriyeli Ã§ocuÄŸun ailesinin, A.A.â€™nÄ±n serasÄ±nda iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SoruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren jandarma olayla ilgili olduklarÄ± ÅŸÃ¼phesiyle G.E. ve A.Y. adlÄ± 2 erkek ÅŸÃ¼pheliyi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

    Kumluca Devlet Hastanesiâ€™nde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan kÄ±z Ã§ocuÄŸu ambulansla Antalyaâ€™ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve jandarma tarafÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

    Etiketler: cinsel istismar , gÃ¼ndem
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