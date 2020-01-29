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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

'Suriye'den füze atıldı' ihbarı asılsız çıktı

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'Suriye'den füze atıldı' ihbarı asılsız çıktı

Suriye tarafından ateşlenen bir füzenin Mersin'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile Adana kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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