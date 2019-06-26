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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.06.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Suriye'den acı haber: Bir asker şehit

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Suriye'den acı haber: Bir asker şehit

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan (23) ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesinin memleketi Aksaray’a gönderileceği bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
''Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.''

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi, Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer verdi. Sinir krizi geçiren Raşit Candan'a hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı.

Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştükleri belirtildi. Görüşmede, Mikail Candan'ın iyi olduğunu söylediği bildirildi.

Şehit Mikail Candan’ın beldede toprağa verileceği kaydedildi.

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