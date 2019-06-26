Suriye'den acı haber: Bir asker şehit
Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan (23) ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesinin memleketi Aksaray’a gönderileceği bildirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
''Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.''
AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi, Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer verdi. Sinir krizi geçiren Raşit Candan'a hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı.
Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştükleri belirtildi. Görüşmede, Mikail Candan'ın iyi olduğunu söylediği bildirildi.
Şehit Mikail Candan’ın beldede toprağa verileceği kaydedildi.
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