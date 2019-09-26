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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Suriye’deki savaşın bir nedeni de iklim’

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‘Suriye’deki savaşın bir nedeni de iklim’

Küresel iklim değişikliği raporuyla 2007 yılında Nobel Barış Ödülü alan Danimarkalı bilim insanı Prof. Keith Brander, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın davetiyle Türkiye’ye geldi.

Brander, “Suriye’de 2005’te büyük bir kuraklık oldu. İnsanlar köylerden kentlere göç ettiler ve kentlerde iç karışıklık çıktı. Suriye savaşının sebeplerinden biri de iklim” dedi. Önceki gün Moda Deniz Kulübü’nde bir sunum yaparak iklim değişikliğinin etkilerini anlatan Brander, iklim değişikliğine karşı bireysel mücadelenin önemli olsa da etkili olmadığını belirterek, “Tek çare tüm ülkelerin ortak hareket etmesi” dedi. Prof. Brander şunları söyledi:

“Sıcak sulardan gelen türler iklim değişikliğiyle göçe başladı. Süveyş Kanalı’nı takip ederek Akdeniz’e gelen türler var. Geldikleri ortama adapte olmaya çalışıyorlar ve başarılı oluyorlar.

BALIKLAR GÖÇ EDİYOR

Akdeniz’i takip etmelisiniz ama bu canlılar Karadeniz için büyük sıkıntı yaratabilir. Tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir uyanış ve hareketlilik var. Her yerde söylediğim gibi tüm ülkelerin hep birlikte çalışması ve ortak amaç uğruna politikalarını belirlemesi gerekiyor. Türk bilim insanlarının da çabaladıklarını biliyorum.”

HAZIR OLMALIYIZ

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise konuşmasında şunları söyledi: “İklim değişikliği sadece ekonomik, ekolojik değil bir güvenlik sorunudur ve buna hazır olmak zorundayız. Daha şimdiden deniz çayırlarının çiçeklenmelerinin değiştiğini, yılan balıklarının nehirlere girişlerinin azaldığını, sert ve yumuşak mercanların ani sıcaklık değişimleri sonucu bazı bölgelerde toplu ölümleri olduğunu biliyoruz. Yabancı istilacı türlerin sayısının arttığını hatta balık göçlerinin bile sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak değiştiğini biliyoruz. Son zamanlarda okyanuslardaki aşırı ısınma ve plankton patlamaları sonucu binlerce ton somon balığının öldüğünü de biliyoruz. Bu ölümlerin mali portresi milyonlarca dolar olarak hesaplanıyor. Yapılan son çalışmalar okyanus ve denizlerdeki her bir santigratlık sıcaklık artışı deniz canlılarının kütlesini yüzde 5 olarak azaltmaktadır. Bu azalmanın nedeni deniz suyunun daha asit bir nitelik kazanması ve deniz suyundaki çözünmüş oksijenin azalarak çoğu deniz canlılarının yaşamını sınırlaması anlamına gelmektedir.”

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