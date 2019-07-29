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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.07.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Suriye’de yerel yönetimlerde kararları Kandil'den gelen PKK'lılar veriyor

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Suriye’de yerel yönetimlerde kararları Kandil'den gelen PKK'lılar veriyor

Carnegie Enstitüsü tarafından, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki kuzeydoğu bölgelerindeki sözde kantonlarda Kandil'den gelen PKK'lıların, karar verme mercisinde bulunduğu belirtildi.

Carnegie Enstitüsünce, "Kuzeydoğu Suriye'de Kürt-Arap Güç Mücadelesi" başlıklı çalışmada, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde Araplara yönelik uyguladığı ayrımcı politikalara ve baskılara ilişkin analiz yayımlandı.

Elizabeth Truskov ve Esam al-Hassan imzalarını taşıyan çalışmada, örgütün kurduğu sözde yerel yönetimlerde Kandil'den gelen teröristlerin etkisinde bulunulduğu belirtildi.

Çalışmada, "Kandil'den gelen üst düzey PKK'lılar, Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde yer alıyor. Bu kişiler, Kandil'de eğitim almış, Türkiye'ye karşı ya da Avrupa'da PKK adına aktif olan kadın ve erkek kadrolardan, çoğunluğu da PKK'ya katılmış Suriyelilerden oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.
Deyrizor'da yaşayan bir aşiret liderinin, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki yöneticiler için "Kandil dağlarından geldiler." dediği kaydedildi.
- Araplardan "DEAŞ" uyarısı

Çalışmada, Arapların, YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki baskıcı ve dışlayıcı uygulamalarının, terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin yeniden aktif hale getireceği görüşünde olduğu bilgisine yer verildi.

YPG/PKK'nın, Sünni Arapları dışlamasının DEAŞ'a yeniden alan açma riskine yol açtığı da vurgulandı.

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK'nın kurduğu sözde sivil konseyin saflarındaki Araplar, "DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkması, Sünni halkın haklarından mahrum kalmasından dolayıydı. Suriye'nin doğusunda da Arap Sünni halkın haklarından mahrum kalması, DEAŞ senaryosunun Suriye'de tekrarlanması olasılığına yol açabilir." uyarısında bulundu.

YPG/PKK'NIN ARAPLARI DIŞLAMASI

Çalışmada, Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın kendi saflarındaki Arap savaşçıları ve sözde yöneticileri küçümseyerek dışladığı kaydedildi.
Kentteki sözde askeri konseyde YPG/PKK'lı teröristlerin, Arap kökenli elebaşları için "Bedevi" diyerek alay ettiği belirtildi.
YPG/PKK saflarında güvensizlik ortamının olduğunu belirten yerel Arap unsurlar, "Biz Kürt ortaklarımıza güvenirken onlar bize güvenmiyor. Bir Arap komutanın tepesinde her zaman bir Kürt komutan bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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