Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist tutuklandı
GÜVENLİK güçleri tarafından Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist, Gaziantep'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada DEAŞ'lı kadın teröristlerin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildiği vurgulanarak, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Suriye ülkesinde yakalanıp, ülkemize getirilen (2) kadın şüpheli gözaltına alınmış olup sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
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