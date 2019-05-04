Suriye'den acı haber: 1 şehit
SURİYE’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit olurken, 1 asker ise hafif yaralandı.
Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralı askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, diğerinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
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