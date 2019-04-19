Suriye’de rejimle bir temasımız yok

“(Seçimler) Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettiği gibi nihai karar YSK’nındır. Hukuku yolların tüketilmesinin ardından YSK’nın vereceği karar nihai olarak bizim temel kabulümüz olacaktır.

- İdlib mutabakatının kalıcı hale getirilmesi öncelikli hedefimizdir. Afrin-Cerablus hattında genel olarak bir sükunetin ve istikrarın hâkim olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu aslında Türkiye’nin Suriye’de fiilen güvenli bölgenin nasıl olacağına dair gösterdiği bir başarıdır. İdlib’te Afrin’de Cerablus’a Menbiç’e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içinde bugün güvenli bölge fiilen oluşmuş durumda. Burada ne PKK, ne DEAŞ terör örgütü ne de rejim unsurları vardır.

- (İran Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti) Zarif’in Şam’dan Ankara’ya gelip görüşmeler yapması bu tür yorumlara sebep olmuş olabilir ama bizim böyle bir arabulucuk arayışımız söz konusu değil. Suriye’de özellikle Esed rejiminin geleceğiyle ilgili görüş ayrılığımız bilinmektedir. Biz Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde de meşru bir yönetimin işbaşına gelmesiyle ilgili çerçevemizi baştan beri net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. O manada rejimle bir temasımız, diyaloğumuz söz konusu değildir. Oraya dönük bir mesaj iletmemiz gerektiğinde biz bunu zaten Rusya ve İran üzerinden zaten yapmaktayız. Bundan sonra çatışmaların sona erdirilmesiyle ilgili tabii ki İran’la yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ama bahsettiğiniz manada bir arabuluculuk süreci söz konusu değil.

- (S-400 gerilimi) S-400’lerin alınması halinde yaptırımların olacağına dair bir takım ifadelerin Amerikan makamlarından yapıldığını gördük. Tek taraflı dayatmacı söylemleri kabul etmemiz mümkün değil. Bu meseleyi çözmek için görüşmelerimiz devam edecek. Umarız tehdit, yaptırım gibi mecralara kaymaz.

- (100 günlük eylem planı) 100 günlük eylem planı açıklaması modelinden çeyrek dönemlik bir takip ve raporlama süreci olacak. Yılda iki defa Cumhurbaşkanımız kendisi açıklayacak.

-(Yeni askerlik sistemi) Bu sistemle ilgili kanun taslağı büyük oranda hazırlanmış durumda. Meclis açıldığı zaman gündeme gelecek.” m Erdinç ÇELİKKAN