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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Suriye’de rejimle bir temasımız yok

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Suriye’de rejimle bir temasımız yok

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında görüşülen konularla ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

(Seçimler) Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettiği gibi nihai karar YSK’nındır. Hukuku yolların tüketilmesinin ardından YSK’nın vereceği karar nihai olarak bizim temel kabulümüz olacaktır.

- İdlib mutabakatının kalıcı hale getirilmesi öncelikli hedefimizdir. Afrin-Cerablus hattında genel olarak bir sükunetin ve istikrarın hâkim olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu aslında Türkiye’nin Suriye’de fiilen güvenli bölgenin nasıl olacağına dair gösterdiği bir başarıdır. İdlib’te Afrin’de Cerablus’a Menbiç’e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içinde bugün güvenli bölge fiilen oluşmuş durumda. Burada ne PKK, ne DEAŞ terör örgütü ne de rejim unsurları vardır.

- (İran Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti) Zarif’in Şam’dan Ankara’ya gelip görüşmeler yapması bu tür yorumlara sebep olmuş olabilir ama bizim böyle bir arabulucuk arayışımız söz konusu değil. Suriye’de özellikle Esed rejiminin geleceğiyle ilgili görüş ayrılığımız bilinmektedir. Biz Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde de meşru bir yönetimin işbaşına gelmesiyle ilgili çerçevemizi baştan beri net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. O manada rejimle bir temasımız, diyaloğumuz söz konusu değildir. Oraya dönük bir mesaj iletmemiz gerektiğinde biz bunu zaten Rusya ve İran üzerinden zaten yapmaktayız. Bundan sonra çatışmaların sona erdirilmesiyle ilgili tabii ki İran’la yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ama bahsettiğiniz manada bir arabuluculuk süreci söz konusu değil.

- (S-400 gerilimi) S-400’lerin alınması halinde yaptırımların olacağına dair bir takım ifadelerin Amerikan makamlarından yapıldığını gördük. Tek taraflı dayatmacı söylemleri kabul etmemiz mümkün değil. Bu meseleyi çözmek için görüşmelerimiz devam edecek. Umarız tehdit, yaptırım gibi mecralara kaymaz.

(100 günlük eylem planı) 100 günlük eylem planı açıklaması modelinden çeyrek dönemlik bir takip ve raporlama süreci olacak. Yılda iki defa Cumhurbaşkanımız kendisi açıklayacak.

-(Yeni askerlik sistemi) Bu sistemle ilgili kanun taslağı büyük oranda hazırlanmış durumda. Meclis açıldığı zaman gündeme gelecek.”   m Erdinç ÇELİKKAN

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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