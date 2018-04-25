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    Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

    GAZİANTEP, (DHA)
    25.04.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    FIRAT Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görevli olan ve dün gece kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş İdris Özer (46), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Halep'in Mera kasabasında Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, dün gece görevli olduğu üs bölgesinde kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesiyle bölgedeki hastaneye kaldırılan uzman çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ölümü ile arkadaşlarını yasa boğan İdris Özer'in cenazesi sabah saatlerinde sınırdan geçirilerek Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

    Otopsisinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesinin memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

    Etiketler: gündem
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