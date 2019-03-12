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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.03.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Suriye'de çalınan kitap Kırşehir'de bulundu

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Suriye'deki iç karışıklıkta çalındığı iddia edilen ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen deri sayfalı el yazması kitap, Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

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  • Kırşehirde kilim içinde bulundu
  • Kırşehirde kilim içinde bulundu
  • Kırşehirde kilim içinde bulundu
  • Kırşehirde kilim içinde bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin'den İstanbul'a götürüleceği bilgisine ulaşan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.,

KİLİMİN İÇİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Ankara-Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağında, İstanbul plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede, koltuk yanında kilimin içine sarılmış halde saklanan ve deri sayfalar üzerine İbranice olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi nitelikte bir kitap buldu.

Ön kısmında dört farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise altı köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el koyan ekipler, araçtaki E.Ş. ve K.G'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde ise 1 kuru sıkı tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Zanlıların, ifadelerinde, Suriye'de yaşanan iç karışıklık sırasında şehir müzesinden çalınan tarihi el yazması kitabın, yasa dışı yollardan Mardin'e getirildiğini öğrendiklerini, burada satın aldıkları kitabı İstanbul'a götürerek yüklü miktarda bir fiyat karşılığında alıcıya teslim etmeyi planladıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin ifadesine ve polis ekiplerinin incelemesine göre, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kitap, araştırma yapılmak üzere Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriyede çalınan kitap Kırşehirde bulundu

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