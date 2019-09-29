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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YEZDANİ
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Suriye’de barış, Türkiye’de huzur iç içe geçti"

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"Suriye’de barış, Türkiye’de huzur iç içe geçti"

CHP tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye toprakları üzerinde sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu mücadelenin Şam yönetimiyle ilişki kurularak yapılması gerektiğini belirterek, “Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yoldur” dedi.

CHP tarafından dün İstanbul’da ‘Suriye’de Barışa Açılan Kapı’ başlıklı ‘Uluslararası Suriye Konferansı’ düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var. O da Suriye’nin barışı ile Türkiye’nin huzurunun iç içe geçmiş olduğu gerçeğidir” görüşünü dile getirdi.

Suriye konusunda izlenen dış politikanın Türkiye’nin çıkarlarına endekslenmiş bir dış politika olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 90 yıllık dış politikasının bütün birikimlerinin çöpe atıldığını, Ortadoğu’ya mezhep eksenli bakılmasının Türkiye’nin tarihinde görülmediğini söyledi.

BİZ ULUSLARARASI HUKUKTAN YANAYIZ

Kılıçdaroğlu, “Biz uluslararası hukuktan yanayız. Silahlı müdahaleler bakımından uluslararası meşruiyetin tek kaynağı hâlâ BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarıdır. Uluslararası hukuka ve sağduyulu bir dış politikaya saygı göstererek hareket etmek zorundayız” dedi.
Suriye’nin yeni Anayasa Komitesi’nde farklı dil, din, mezhep ve etnik aidiyetlerinin oluşturduğu çoğulcu ve seküler toplum yapısının korunmasına da özen gösterilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Suriye’nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi demokrasinin, egemenliğin ve bağımsızlığın olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE’YE SIZMA TEHLİKESİ

Kılıçdaroğlu, İdlib’deki gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu, El Kaide ve türevi örgütlere mensup, on binlerce teröristin Türkiye’ye sızma olasılıklarının ülkenin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlike olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye çok uzun süredir terör örgütlerinin hedefi altındadır. Ülkemiz içinde teröre karşı sürdürülen mücadelenin, sınırlarımızın ötesinde sürmesi ise uluslararası anlaşmaların ve angajmanların sağladığı bir haktır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“ABD ve Rusya’nın çıkarları arasında savrulmamak için, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine dayanan, bütünlüklü ve uyumlu tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Suriye yeniden güvenli ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini teşvik etmeli ve bu amaca uygun politikalar geliştirmeliyiz.”

‘İSTANBUL’DA 1 MİLYON SURİYELİ YAŞIYOR’

TOPLANTIYA katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi rakamlara göre İstanbul’da 500 bin civarında Suriyeli göçmen ve mülteci bulunduğunun söylendiğini, ancak bazı sivil toplum kuruluşlarının araştırmalarında bu rakamın kayıtsız göçmenlerle birlikte 1 milyon civarında olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Sayıları 1 milyonu bulan mültecinin olduğu bir kentin yönetimi meseleye asla seyirci kalamaz. Ne yazık ki göçmenler eğitim, maddi zorluklar, işsizlik, toplumsal dışlanma gibi büyük sorunlarla karşı karşıya. Biz hem İstanbulluların hem de İstanbul’daki Suriyelilerin sorunlarına eğilmek üzere göç barometresi araştırmaları yapacağız” dedi.

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