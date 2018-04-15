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    Suriye yorumu: Katillere verilmiş gecikmiş bir cevap

    DHA/AA
    15.04.2018 - 22:32 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’ye yönelik hava harekâtını olumlu bulduklarını belirterek “Rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır” dedi. Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi’nde özetle şunları söyledi:

    SİVİLİ KORUYACAĞIZ

    “SURİYE’de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyordu. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçememeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalmış ister normal silahlarla, ister kimyasal silahlarla insanları yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve akıl ve sağduyunun tarafı olmaya devam edeceğiz.

    BİR DÖNÜM NOKTASI

    16 Nisan, Türkiye’nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine karar vermiştir. Bu kararın gereğini de önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber hayata geçireceğiz.

    28 ŞUBAT UNUTULMADI

    28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘Biz bir şey yapmadık, biz darbe falan yapmadık. Uslu uslu durduk, biz suçsuzuz’ diyorlar. Ama bu millet unutmadı. ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ dediklerini bu millet unutmadı. Şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Tarih başta Erbakan Hocamız olmak üzere, milletin yanında olanları şerefle yad edecek.”

    ‘DOLAR FIRLASA ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR’

    “GEÇEN hafta İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1-2 seviyesinde. ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor bu hükümet bu işin üstesinden gelemez’ diye kampanya yapmaya başladılar. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının Türkiye’ye bir gelecek vaat etmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Binali Yıldırım , Yıldırım , gündem
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