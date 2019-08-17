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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriye sınırında son denetimler

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Suriye sınırında son denetimler

ABD ile Suriye’de ‘güvenli bölge’ temasları sürerken Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları dün sınırda incelemeler yaptı, birlikleri denetledi. Akar, ABD ile yapılan görüşmelerde birçok konuda anlaşma sağlandığını, harekât merkezinin ise önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı.

SURİYE’DE Fırat’ın doğusunda kurulacak ‘güvenli bölge’ için Türk ve Amerikalı askeri yetkililer arasında görüşmeler devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’le birlikte Şanlıurfa’ya gitti. Akar ve komutanlar burada önce 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçti. Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da katıldığı ziyarette Akar ve komutanlara ABD ile yürütülen müşterek harekât merkezi çalışmaları, TSK’nın bölgedeki konuşlanması ve ABD ile birlikte yapılması planlanan ortak harekâta ilişkin son hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

AĞIR SİLAHLAR TOPLANACAK

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Hulusi Akar burada yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “ABD heyetiyle yapılan toplantıda YPG’nin bölgeden çıkarılması ve elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın tamamının tahrip edilmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Buna ilaveten Türkiye ve ABD arasında istihbarat değişimi yapılacak. Ayrıca bir takvim üzerinde mutabakat sağlandı. Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Gecikmeye göz yummayacağız. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. 14 Ağustos’tan itibaren de İHA’larımız bölgede uçmaya başladı. Güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması için de büyük ölçüde hazırlıklar tamamlandı. Harekat Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.” Akar ve komutanlar ayrıca Akçakale’deki 3. Hudut Alay Komutanlığı’nı da ziyaret ederek kapsamlı brifing aldı. Akar ve beraberindekiler sınır hattında konuşlu birlikleri de denetledi.

İKİNCİ KEZ KARARGÂHTA

- TÜRKİYE temasları kapsamında önceki gün önce Ankara’da Genelkurmay Karargâhı’nda daha sonra Şanlıurfa-Akçakale’de temaslarda bulunan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD heyeti dün sabah yeniden Genelkurmay’ı ziyaret etti. Heyet, faaliyete geçirilmesi planlanan müşterek harekât merkezi ile ilgili görüşmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı da, dün ABD’li komutanın Genelkurmay Karargâhı’nı ziyaret ettiğini duyurdu. Önceki gün Akçakale’de sınırın sıfır noktasındaki gözetleme noktalarında inceleme yapan Twitty ve beraberindekiler, Genelkurmay’daki temaslarının ardından Türkiye’den ayrıldı.

124 BİN SİVİL GÖÇ YOLUNDA

SURİYE’de İdlib’in güneyine yapılan saldırılarda Kurban Bayramı boyunca yerinden edilen 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü.
Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi civarında ilerlediği Kurban Bayramı süresince 124 bin civarındaki sivilin yerinden edildiğini söyledi.

1 MİLYONA ULAŞABİLİR

Hallac, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiğini belirtti. Sivillerin bir kısmının buradan sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine yöneldiğini ifade eden Hallac, bayramda süren saldırıların yanı sıra Han Şeyhun ve civarının kuşatılması tehlikesinin de göç hareketinde etkili olduğunun altını çizdi.
Hallac, saldırıların Serakib ve Maarratinnuman ilçelerine yayılması durumunda yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona ulaşabileceğini dile getirdi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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