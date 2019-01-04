Suriye sınırına ‘sahra’ topu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınırına asker ve araç sevkıyatı devam ederken, bölgeye gönderilen askeri araçlar arasında 203 milimetrelik M110 A2 toplarının olması dikkat çekti.
ABD, ‘sahra topu’ olarak bilinen M110 A2’leri Birinci Körfez Savaşı sırasında kullanmıştı. “Ön süpürme vuruşlarıyla” kara unsurlarının ilerleyişinde önemli rol oynayan “sahra topu”, Fırtına obüsleri gibi 40 kilometrelik menzile sahip. Ancak 203 milimetre çapında ve 37 çap uzunluğundaki bu topun, 155 milimetrelik Fırtına’dan farkı daha fazla tahrip gücüne sahip olması. Topların 10-11 kişilik mürettebatı bulunuyor. Trenlerle Suriye sınır hattına gönderilen bu topların bir kısmının Cerablus’a geçirilerek mevzilendikleri öğrenildi.
EN DOĞUYA DA SEVKIYAT
Ağırlıklı olarak Fırat’ın doğusunun en batısına denk gelen Cerablus ile Fırat’ın batı sınır hattına sevkıyat yapan TSK, Fırat’ın doğusunun en doğusuna da takviyeye başladı.
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