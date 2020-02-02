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Gündem
Kadir ÇELİK/DHA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına obüs sevkiyatı

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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

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