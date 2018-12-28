Suriye sınırına askeri sevkiyat
KARS’tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis’e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçen konvoyun Suriye’deki Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi. Ayrıca Hatay'dan gönderilen askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçları taşıyan tarlar, İslahiye'ye geldi. Çeşitli birliklerden gönderilen tank yüklü askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Hassa ilçesi üzerinden İslahiye'ye ulaştı. Askeri konvoy ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
KARS'TAN KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT
Kars’ta konuşlu komando birlikleri ile askeri malzemelerin taşındığı konvoy, bugün Kilis’e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoyun, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi. Kilis’te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatın sürdürüleceği bildirildi.
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