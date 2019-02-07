Suriye için ABD modeli
TÜRKİYE, Suriye için ABD gibi özel temsilci atamaya hazırlanıyor.
Başkentte ilgili kurumlar arasında yapılan değerlendirmeler sonucu, Menbiç’ten terör örgütü PYD/YPG unsurlarının çıkması, İdlib’de istikrarın tam olarak sağlanması ve Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekât nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer almaya devam edecek olan Suriye meselesine tam olarak odaklanmak ve sadece bu konuyla ilgilenmek amacıyla özel bir temsilci atanması uygun bulundu. Dışişleri’nde, Suriye ile ilgili çalışmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal yürütüyor.
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