‘Suriye iç savaşı bir an önce bitmeli’
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “ABD’nin Suriye’den çıkması yetmez. Türkiye dahil tüm dış güçler Suriye’den çıkmalıdır” dedi.
Temelli, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “IŞİD ve onun artıkları, El Nusra gibi bugün İdlib’de var olan tüm çeteler bir an önce tasfiye edilmeli ve Suriye’nin geleceğine Suriye halkları karar vermelidir. Bölgesel ve küresel güçlerin sekiz yıldır sürdürdüğü Suriye iç savaşı bir an önce sonlanmalıdır. Bu savaşa son vermek için uluslararası kamuoyu, BM bir an önce inisiyatif almalıdır. ABD’nin Suriye’den çıkması yetmez. Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye’den çıkmalıdır.
Trump bir tweet atıyor bunlar apar topar telefona sarılıyorlar. Dışişleri Bakanı çıkmış ‘aç kalmaya razıyız’ diyor. Saray razı değil. Sen bunu söylüyorsun bir saat sonra telefon ediyor. Yalvar yakar o telefonda Trump ile tekrar pazarlıkta bulunuyor. Yeni bir Patriot sözleşmesi mi? Kim bilir bu ülkenin hangi hakkını yine ABD’ye peşkeş çektiler.”
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