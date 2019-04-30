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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Sürekli adres değiştirdi ama kurtulamadı... Bir okul İlkay öğretmene ağlıyor

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İstanbul Kartal’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, sürekli adres değiştirerek kurtulmak istediği sevgilisi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Öğretmenin görev yaptığı okulda öğrencileri tarafından köşe hazırlanırken, İlkay öğretmenin yazdığı "Ve şimdi perde kapanıyor" sözü herkesi duygulandırdı.

Yıllardır öğretmenlik yapan, anne ve babası olmayan, sadece bir kardeşi hayatta bulunan ilkokul öğretmeni 41 yaşındaki İlkay Sivaslı’nın hayatı Tanju D.'yi sevmesiyle değişti. Kartal Atatürk İlkokulu'nda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, Tanju D. ile uzun bir süre ilişki yaşadı. Evli olduğu öğrenilen Tanju D. iddialara göre İlkay öğretmene kredi çektirdi ve borca soktu. Daha sonra İlkay Sivaslı ile Tanju D. arasında gerginlikler yaşanmaya başladı. En son yaşanan olayda ise Tanju D.'nin İlkay Sivaslı’yı apartmandan aşağı attığı ve İlkay öğretmenin demirlere takılarak kurtulduğu öğrenildi.

İlkay öğretmen adres değiştirdi ama kaçamadı

19 yıllık öğretmen İlkay Sivaslı, sevgilisi Tanju D.'den kaçmak için sürekli adres değiştirmeye başladı. En son Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde Tacikistan uyruklu üç kadın ile kalmaya başlayan İlkay öğretmen, buraya yerleştikten iki ay sonra kaçtığı sevgilisi Tanju D.'yi yine kapısında buldu.

Tanju D. yanındaki silahla İlkay Sivaslı’yı vurarak kaçtı. İlkay öğretmen olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkay öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerine hayatını kaybetti. Olaya karışan Tanju D. ise kaçtığı Adana'da Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak İstanbul’a getirildi. Tanju D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ve şimdi perde kapanıyor"

Geçtiğimiz Pazar günü Pendik’te vurularak hayatını kaybeden İlkay Sivaslı’nın öğrencileri olayın ardından hüzne boğuldu. Başta görev yaptığı 4-İ sınıfı öğrencileri ile diğer öğrenciler bir araya gelerek okulda İlkay öğretmen için bir köşe oluşturdu. Oluşturulan o köşede ise İlkay Sivaslı’nın 2016 yılında sosyal medya yazdığı "Ve şimdi perde kapanıyor. Ben bu materyalist dünyadan ayrılıyorum. Barışın, sevginin olduğu yeni ufuklara açılıyorum. Ve hayatta ne olursa olsun sana şükranlarını sunuyorum" ifadeleri yer aldı. Ayrıca köşede öğrencilerin duygularını yazdığı mesajlara yer verildi. Köşeye giden öğrenciler, İlkay öğretmeni anıyor.

"Arkadaşımız erkek terörüne kurban gitti"

İlkay Sivaslı’nın görev yaptığı okuldaki öğretmen arkadaşları ise bu tür şiddet olaylarının son bulmasını istedi. İlkay Sivaslı’nın öğretmen arkadaşı, "Gerek öğretmen camiası, gerek okulumuz, gerek öğrencilerimiz hepimiz üzgünüz arkadaşımızın katledilmesinden kaynaklı. Arkadaşımız erkek terörüne kurban olmuştur, katledilmiştir. Bundan hepimiz çok üzgünüz. Toplumun kadın katliamlarına karşı duyarlı olması gerekiyor. Kamunun bu konuda duyarlılık geliştirip, yaşanabilecek bundan sonraki olaylara karşı gereken her türlü toplumsal refleksi göstermesi gerekiyor ki bu ve buna benzer olaylar yaşanmasın. Tabi ki olayın bir eğitimciye gerçekleştirilmiş olması, bir eğitimcinin katledilmiş olması da bizler açısından daha da üzücüdür, olayı daha da vahim kılmıştır. Umarız bu ve buna benzer olaylar son olur. Bildiğimiz tek bir şey var, arkadaşımızın katledildiği, kurşunlandığı" şeklinde konuştu.

İlkay öğretmenin birlikte kaldığı Tacikistan uyruklu arkadaşı ise, "Biz o gün evde değildik. Biz günlük bir işe gittik. Bizi öğle saatlerinde evde olay olmuş diye aradı. Biz de izin aldık geldik. Geldiğimizde burayı polis doldurmuş. Kadını vurmuş, öldürmüş gitmiş" dedi.

Sürekli adres değiştirdi ama kurtulamadı... Bir okul İlkay öğretmene ağlıyor

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