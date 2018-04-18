‘Sürecin fiilen bitirildiğinin tescili’

“Türkiye’nin AB sürecinin bu hükümet tarafından fiilen bitirildiği tescil ediliyor. Şimdi bundan sonra Türkiye’nin esasen bir yol ayrımında olduğunu bilmemiz gerekiyor. AB sürecini bu zamana kadar kullanan ve pek çok reformu kendi açısından yapan hükümet, bu trenden fiilen ayrılmaktadır. Raporda gördüğümüz en çarpıcı hususlardan bir tanesi de Türkiye’de demokrasinin kurumsal, fonksiyonel işleyişinin ciddi darbe yediğine ilişkin tespitlerdir. Hükümetin, AB süreci gereksizse çıkıp açıkça ‘bu süreci istemiyoruz’ demesi daha etiktir.”