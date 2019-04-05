‘Sürec 18-20 bin arası farkla biter’

Ekrem İmamoğlu dün Güngören’de pazar ziyareti yaptı. İmamoğlu Haznedar Semt Pazarı girişinde “Sessiz çoğunluğun sesi geliyor” ve “Bahar geldi İstanbul’a” tezahüratıyla karşılandı. Seçim kampanyası sırasında da uğradığı bir pazarcı esnafı İmamoğlu’na, “Buraya geldiğinizde size muz ikram etmiştim. Muzlarım uğurlu geldi” diyerek muz ikram etti.

‘AHA MAZBATA’

Dedesinin kucağında İmamoğlu’na ulaşan Alaz Bayburtluoğlu adlı çocuğun İmamoğlu’na sarılması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bu sırada bir vatandaş İmamoğlu’na, “Mazbatayı ne zaman alacaksınız başkan” diye sorunca, İmamoğlu, kucağındaki minik Alaz’ı göstererek, “Aha mazbata” diye yanıt verdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için ‘Topal Ördek’ benzetmesi yaptığının söylenmesi üzerine, “Kastedilen, meclisteki bir üstünlük vesaire ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa, bence bundan çok alınanlar olur” dedi.

Ekrem İmamoğlu pazar ziyaretinin ardından Pera Palas Oteli’ne giderek bir süre gazetecilerle sohbet etti. Buradan seçim koordinasyon merkezine giden İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir uyarıyı yapmakta zorunluyum çünkü süreç tamamlanmadan, ‘Efendim bizim ilçede sayım bitti. İşte orayı bıraktık...’ Asla öyle bir şey yok. İlçe seçim kurulları önündeki bekleme süresi bizim bu süreç tamamen bitene kadar devam etmesini istiyorum. Sakın arkadaşlarım orayı terk etmesinler. Bu çok önemli.

FARKLAR DENGELİ

Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Bu geçersiz oylar sayıldıktan sonra, Genel Başkan Yardımcımız da sayıları verdi. Şu an aradaki fark 19 bin 552. Yani 20 binin biraz üzerinden 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi. 4 milyon 171 bin 475’e çıktı bizim oyumuz. Rakibimizin oyu da 4 milyon 151 bin 923’e çıktı. Dolayısıyla bu farklar dengeli bir biçimde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre, artı eksi değerlere göre günün sonunda bütün ilçelerdeki geçersiz oylar sayılsa dahi, artı eksi diyorum, 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak.

ALGI YÖNETİMİ

Neymiş, 500 küsur sandıkta 11 bin oyumuz arttı. Burada algı yönetilmeye çalışılıyor. Bahsedilen sayı ta 1 Nisan’ın ilk saatlerindeki, bizim ulaştığımız aradaki 27 bin farktan sonra, maddi hatalar vardı, maddi hataların düzeltilmesi gerekiyordu. Maddi hatalar düzeltildikten sonra doğru, rakibimizin oyu 11 bin civarında arttı. Bizim de oylarımız 3500’ün üzerinde arttı. Zaten oradan 20 binlere doğru geriledi. Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil. Bizde olduğu gibi rakibimizde de oldu. O hatalar düzeltildi. Düzeltildikten sonra 20 binlerin biraz üzerinde bir oya düştü aradaki fark. Şu anda da 19 bin 552. 11 ilçede geçersiz oyların sayılmasından sonraki süreç.”