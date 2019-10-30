Süre doldu sıra devriyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin’le, PKK/YPG’li teröristlerin Türkiye sınırından çekilmeleri için Soçi’de vardığı 150 saatlik mutabakat dün 18.00’de sona erdi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu sürenin dolmasından önce yaptığı açıklamayla çekilmenin planlanandan önce tamamlandığını duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla tespit edip göreceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 Ekim’de Soçi’de vardığı mutabakata göre, 23 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olan ve terör örgütü PKK/YPG’nin 150 saat sonunda Barış Pınarı harekât alanının doğusu ve batısındaki bölgelerden 30 kilometre güneye çekilmesi şartı dün saat 18.00’de doldu. Sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin çekilmesinin planlanandan önce bittiğini açıkladı.
Şoygu’nun açıklamasına yanıt İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Rusya’nın, YPG’li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmeleri için mutabık kaldığı 150 saatlik süre doldu. Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla tespit edip göreceğiz” dedi.
Soçi’de iki lider, çekilme tamamlandıktan sonra Barış Pınarı harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyelerinin başlamasında mutabık kalmıştı. Devriye Ayn El Arap’tan (Kobani), Suriye-Irak sınırına kadar geniş alanda yapılacak. Ana bileşenini PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri de (SDG) söz konusu bölgelerden çekildiklerini ileri sürmüştü.
RUSYA İLE ÜST ÜSTE İKİ GÜN TOPLANTI
150 saatlik sürenin dolmasından iki gün önce Türk ve Rus askeri makamları arasında görüşme trafiği yoğunlaştı. Önceki gün Ankara’ya gelen Rus askeri yetkilileri ile Genelkurmay’da iki gün üst üste toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda Soçi mutabakatını denetlemek üzere kurulacak olan mekanizmanın nasıl kurulup işletileceği, ortak devriyelerin nasıl oluşturulacağı ve yapılacağı gibi birçok teknik ayrıntının ele alındığı, terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesi ile ağır silahları, mevzi ve tahkimatların imhası gibi birçok konunun görüşüldüğü öğrenildi.
RUSYA VE ESAD GÜÇLERİNDEN DEVRİYE
Soçi mutabakatından sonra Ayn el Arap, Derbesiye ve Kamışlı’ya Rus ve Suriye ordusuna ait birlikler giderek Türkiye sınırında devriyeye başladı. Ayrıca Suriye güçleri ile Rus askerleri özellikle Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa ile Resulayn’ın güneyindeki Tel Tamer ve Haseke bölgesinin kırsal alanlarına konuşlandı. Resulayn’ın doğu kırsalında da benzer konuşlanmanın yapıldığı gözlendi. Suriye’deki Rus askeri unsurlarının yanı sıra, Rusya’dan da 300 kadar asker, ortak devriyelerde görev almak için Suriye’ye geldi.
Süreç içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, Rus mevkidaşı ile telefonda konuşarak 150 saat sonunda iki ülke askeri unsurlarının birlikte yapacakları çalışmanın modelitelerini görüştü. Ankara, özellikle Batı’dan gelen eleştirilere de, “Ortak devriye NATO’ya aykırı bir tutum değil” tepkisini verdi.
RUSYA: ÇEKİLME TAMAMLANDI
RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin planlanandan daha erken şekilde bölgeden çekildiğini söyledi. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan ile görüşmesi sırasında açıklama yapan Sergey Şoygu şöyle konuştu: “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi.”
34 BİN YPG’Lİ ÇEKİLDİ
Şoygun’nun açıklamasının ardından Suriye’deki Hmeymim üssü komutanı General Yuriy Borenkov da çekilmenin bilançosunu açıkladı. Borenkov şu bilgileri verdi: “23 Ekim’den bu yana geçen 150 saatte Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe 68 Kürt birliği çekilmiştir. Bölgeyi terk eden silahlı kişi sayısı 34 bin olmuştur. 30 kilometrelik bölgeden uzaklaştırılan ağır silah sayısı ise 3 bin civarındadır. Böylece Rusya, Soçi mutabakatıyla üzerine aldığı yükümlülükleri tamamen yerine getirmiştir. Kürt güçlerin çekilmesinin yanı sıra, Türkiye sınır bölgesine Suriye hükümet kuvvetlerince 84 kontrol noktası oluşturmuştur. Atılan tüm bu adımlar Türk tarafına saati saatine duyurulmuştur.” (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)
TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı harekâtıyla teröristlerden temizlediği Resulayn’da operasyonlarını sürdürüyor. TSK, terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tank atışlarıyla vurmaya devam ediyor.
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