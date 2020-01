Süratle yeniden inşa mesajı: Gecikemeyiz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Afrika ülkeler ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde açıklama yaparken Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili şunları söyledi: “Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki deprem için tüm bölge halkına ve tüm milletime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

DAYANIŞMA MESAJLARI

Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ’da gerek Malatya’da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahade ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakârlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum. Hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmaları başlatacağız. Bunların içinde yıkılması gerekenler de varsa bunları yıkmak zorundayız. Artçı sarsıntılar durmuyor. Dün akşam Malatya’da 5.1 şiddetinde bir sarsıntıya bizzat yaşayarak şahit oldum Gecikemeyiz. 3 bakanımız şu an orada, tüm milletvekillerimiz orada, onları da bıraktık. Bakanlarımız orada tüm ekipleriyle beraber hasar tespitlerini sürdürüyor.

AHLAKSIZCA MESAJLAR VAR

Her şeyden önce bu birlik beraberliğe, gerçekten destek veren halkımız varken, bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan, yani orada millet can derdinde bunlar mal derdinde anlayışıyla, acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkân devşiririz, bunun için de böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyadan aldığımız insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar.... Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkân zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde yapması mümkün değil. Ama depremden sonra ne yaptığınıza gelince, özellikle bizim iktidarımızda yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde biz anında müdahil olduk. Biz orada Bingöl’ü yeniden inşa ettik. Van depreminden sonra Van’ı yeniden inşa ettik. Merkezinden tutunuz Erciş’inden Edremit’e varıncaya kadar, sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ederek yaşam koşullarını düzenledik. Soma’yı da öyle. Orada da bu adımları attık. Sakarya’yı önceki hükümetler ele alamadı. Biz Sakarya’yı da bu şekilde yeniden imkana kazandırmış olduk. Burada da böyle bir depremle karşı karşıyayız.”