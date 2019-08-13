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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı…

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Bodrum’da sürat teknesinin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam’ın yıldız ismi Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy olduğu öne sürülürken Arsoy’un gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bodrum’da sürat teknesinin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam’ın yıldız ismi Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy olduğu iddia edildi.

Bitez Adaboğazı mevkii Akvaryum koyunda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle feci şekilde yaralanan 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu, olay yerine gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait “Yaşam” ambulans teknesi ile hastaneye yetiştirildi. Tekneyi kullanan kişinin Yeşilçam’ın yıldızı Göksel Arsoy’un kendisi gibi oyunculuk yapmış oğlu Gökhan Arsoy olduğu iddia edildi. Kaza sonrasında tekneyi kullanan kişinin hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü.

Koydaki birçok teknede bulunan tatilciler gibi Ayvazoğlu’nun da yüzme bölgesinde olduğunu ifade eden o anların tanığı Halit Mengi, yaşananları şöyle anlattı:

“Arkadaşımızın teknesiyle denize girmek için Akvaryum koyuna gittik. Akşamüzeri saatleriydi, Gülseren Ayvazoğlu denize girdi biraz yüzdü tam o sırada bir tekne çok çok süratli bir şekilde alana girdi. Biz ilk önce arkadaşımızı teknenin dalgasına geldi sandık meğerse üzerinden geçmiş. Çarpan şahıs durmadı kaçtı. Arkadaşımızın yaralandığını görünce hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedik ve kısa bir süre sonra ambulans tekne ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Onlar ilk müdahaleyi yaparken Sahil Güvenlik ekibi geldi. Onlar zamanında gelmeselerdi belki kan kaybından kaybederdik arkadaşımızı. Çok ağır ameliyat geçirdi, ayakları neredeyse kopmak üzereydi, 4 ay boyunca ayaklarının üzerine basamayacak ve sonrasında tekrar yürüyüp yürüyemeyeceğini bilemiyoruz. Ben tekrar, arkadaşımıza çarpıp kaçan şahsı yakalayan Sahil Güvenlik ekibine ve özellikle vaktinde müdahale edip hastaneye yetiştiren deniz kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. ”

İlçede özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Ayvazoğlu’nun ayaklarını tekrar kullanıp kullanamayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Gözaltına alınan Gökhan Arsoy ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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