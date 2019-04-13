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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dilara ERDİNÇ/DHA
13.04.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Sürat teknesi ve lüks yatlarla kaçırıyorlardı... Nefes kesen operasyon!

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Sürat teknesi ve lüks yatlarla kaçırıyorlardı... Nefes kesen operasyon!

SAHİL Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na sürat teknesi ve lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Sahil güvenlik ekibinin ihtarına rağmen kaçan göçmen dolu sürat teknesi, botla son hız takip edilerek durduruldu, yakalanan 3 organizatör tutuklandı. 

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmen taşıyan sürat tekneleri ile lüks yatlara, operasyon yaptı. Sahil Güvenlik'e ait 6 bot ve 1 helikopterin katıldığı operasyona, karadan da jandarma ve polis ekipleri destek verdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 4 organizatör yakalandı. 2 yat, 1 sürat teknesi ile bir arazi aracına el konuldu. 

Operasyon sırasında bir sahil güvenlik botu, içi kaçak göçmen dolu sürat teknesine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürat teknesi kaçmaya başladı. Bunun üzerine denizde kovalamaca yaşandı.  

Operasyonda gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü sevk edildikleri adliye nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1 organizatör ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda kaç kaçak göçmenin yakalandığı ise açıklanmadı.

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