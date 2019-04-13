Sürat teknesi ve lüks yatlarla kaçırıyorlardı... Nefes kesen operasyon!
SAHİL Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na sürat teknesi ve lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Sahil güvenlik ekibinin ihtarına rağmen kaçan göçmen dolu sürat teknesi, botla son hız takip edilerek durduruldu, yakalanan 3 organizatör tutuklandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmen taşıyan sürat tekneleri ile lüks yatlara, operasyon yaptı. Sahil Güvenlik'e ait 6 bot ve 1 helikopterin katıldığı operasyona, karadan da jandarma ve polis ekipleri destek verdi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 4 organizatör yakalandı. 2 yat, 1 sürat teknesi ile bir arazi aracına el konuldu.
Operasyon sırasında bir sahil güvenlik botu, içi kaçak göçmen dolu sürat teknesine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürat teknesi kaçmaya başladı. Bunun üzerine denizde kovalamaca yaşandı.
Operasyonda gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü sevk edildikleri adliye nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1 organizatör ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda kaç kaçak göçmenin yakalandığı ise açıklanmadı.
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