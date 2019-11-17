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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
17.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Sürat motosikletinin çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

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Sürat motosikletinin çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sürat motosikletinin çarptığı, yolun karşısından gelen otomobilin ise duramayıp üzerinden geçtiği kadın, yaşamını yitirdi. Kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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  • Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın hayatını kaybetti
  • Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın hayatını kaybetti
  • Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın hayatını kaybetti
  • Sürat motosikletinin çarpıp otomobilin ezdiği kadın hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H. D. idaresindeki 07 HRC 84 plakalı sürat motosikleti yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Nazik Daban isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride fırlayarak asfalt zemine düşen Daban’ın üzerinden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil geçti. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak H. D. de yaralandı. Otomobil olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Nazik Daban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü. Daban’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülürken, Kaçan otomobil sürücüsünün yakalaması polis ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, yolun telle bölünmesinin defalarca yetkililere bildirdiklerinin söyledi. Uysal, “Refüj açık olduğundan dolayı buradan yayalar devamlı geçiyor. Defalarca kazalar oldu. Son örneği de bu kaza ama bir türlü yetkilere laf anlatamıyoruz. Buranın bölünmesi ve üst geçidin yapılması bu kadar mı zor. Bu mahallede yerleşik yaklaşık 20 bin insan var” dedi.

Öte yandan kaza anı arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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