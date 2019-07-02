Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasında
Samsun’da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan ve görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya çalışan Şerif G.’nin (30), bu anları adliyenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı anlar da güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu’na teslim edilen Şerif G., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Şerif G.’nin 2 yıl önce Samsun- Ankara karayolu üzerinde kasklı ve silahlı şekilde 4 akaryakıt istasyonundan gasp ve yağma olayına karıştığı öğrenildi.
Şerif G. hakkında adliyenin kapısını kırdığı gerekçesiyle ’kamu malına zarar vermek’ suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.
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