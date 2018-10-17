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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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17.10.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

Şüpheliler ABD basınında

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Şüpheliler ABD basınında

ABD’nin New York Times (NYT) ve Washington Post (WP) gazeteleri kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili şüphelileri mercek altına aldı. New York Times’a göre Türkiye’nin Kaşıkçı olayıyla ilgili şüpheli olarak isimlerini verdiği 15 kişi arasında yer alanların 4’ü Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a çok yakın. Bu kişilerden en az 9’u Suudi güvenlik servisleri, askeri kurumlar veya diğer hükümet bakanlıklarında görevli.

PRENS SELMAN’A YAKIN 4 İSİM

Adı geçenlerden özellikle Mahir Abdulaziz Mutreb dikkat çekiyor. Mutreb, 2007’de Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği’nde diplomat olarak görev yapmış. Prens Muhammed bin Selman’ın ziyaretlerine sık sık eşlik etmiş. Gazeteye göre muhtemelen görevleri arasında Veliaht Prensi korumak da yer alıyordu. Mutreb, Paris ve Madrid ziyaretlerinde olduğu gibi Veliaht Prens’in Houston, Boston ve BM ziyaretlerinde de görüntülendi.
NYT, Suudi kraliyet ailesiyle çalışan bir Fransız profesyonele dayandırarak ikinci şüphelinin Abdulaziz Muhammed al-Hawsawi olarak aktardı. Bu kişi Veliaht Prensi korumakla görevli ekibin bir üyesi. Gazetenin Suudi haber kaynaklarından aktardığı üçüncü şüphelinin adı Thaar Ghaleb al-Harbi. Bu kişi, Suudi kraliyet muhafızları gücünde geçen yıl Cidde kentinde Veliaht Prens’in sarayını koruma görevindeki başarılardan ötürü teğmenliğe terfi etmiş.
Dördüncü şüphelinin pasaport üzerinde yazan ismi Muhammed Saad Alzahrani. NYT, bu adı Suudi Arabistan’da popüler bir kimlik arama uygulaması olan ‘Menom3ay’da aradığında bu kişinin kraliyet muhafızlarının bir üyesi olduğunu yazdı. Aynı kişi 2017’de çekilmiş bir videoda Prens Muhammed bin Selman’ın yanında görülüyor.

Şüpheliler ABD basınında

JEOPOLİTİK ETKİLERİ

NEW York Times gazetesi, gelişmelerin jeopolitik etkilerine de değindi. Buna göre Kaşıkçı olayı ABD’nin İran’ı yaptırımlarla köşeye sıkıştırma planını öteleyebilir. Çünkü Suudi Arabistan’ın petrol satışını arttırarak İran’ın açığının kapatılması hedefleniyordu. Ancak insan haklarını ihlal eden, Yemen’de sivil ölümlerine yol açan Suudi Arabistan ile işbirliği ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için bir ikilem oluşturabilir.

Şüpheliler ABD basınında

KADAVRAYI PARÇALAYAN UZMAN

New York Times’ın dikkat çektiği bir önemli kişi daha var: Suudi adli tıp uzmanı Dr. Salah al-Tubaigy. Gazeteye göre bu kişinin şüpheliler arasında yer alması cinayetin orijinal bir planın parçası olabileceğine dair kuşkuları arttırıyor. Dr. Tubaigy, Twitter hesabındaki bilgilere göre Suudi Bilimsel Adli Tıp Konseyi Başkanı. Suudi İçişleri Bakanlığı’nda da önemli görevler üstlenmiş. Glasgow Üniversitesi’nde eğitim almış. 2015’te Avustralya’da Victorian Adli Tıp Enstitüsü’nde adli tıp patolojisti olarak araştırmalar için üç ay geçirmiş. Çalışmaları arasında kadavrayı parçalara ayırma ve mobil otopsi gibi makaleler bulunuyor. NYT, Tubaigy’nin üst düzey bir isim olduğunu ve emir dışında hareket eden bir alt kademe ekibinin yürüttüğü bir operasyonda yer almış olmasının muhtemel olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Amerikan gazetesi, tüm bu şüphelilerin olaydaki rolünün kanıtlanması halinde Suudi hükümetinin bu olayla bağlantısını inkâr etmenin çok güç olacağı yorumunu da yaptı. ABD Başkanı Donald Trump birkaç gün önce bu cinayetin ‘haydut katiller’ tarafından işlenmiş olabileceğini söylemişti.

Olayın Suudi gizli istihbaratıyla bağlantılı olduğunu yazan Amerikan Washington Post gazetesi de şüpheli listesindeki Naif Hassan S. Alarifi ile Saif Saad Q. Alqahtani’yi mercek altına aldı. Gazete, bu kişilerin Suudi kraliyet ailesine çok yakın olduklarını yazdı. WP, bu iki kişinin ‘Kraliyet Prens Ofisi’ adlı bir kurumun personeli olarak çalışıyor göründüklerini belirtti.

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