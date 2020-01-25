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ANKARA/DHA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Şüpheli vaka Çin’e gönderildi

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Şüpheli vaka Çin’e gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den yayılarak tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanlarında Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık önlemlerini aldıklarını ayrıca karantina odalarının da hazır olduğunu kaydetti. Havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadığını belirten Koca, İstanbul Büyükçekmece’de bulantı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişinin, Wuhan’dan geldiğinin öğrenilmesi üzerine tedbir amaçlı izole edildiğini belirterek şunları söyledi: “Seyahat öyküsü nedeniyle ‘şüpheli vaka’ kabul ettiğimiz kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edildi. Hastanın Çin’den birlikte seyahat ettiği yolcuların hiçbirinde bir bulguya rastlanmadı. 36 saatlik gözetim sonrası hastanın ülkesine dönme talebi üzerine kendisini ambulans uçakla Çin’e gönderdik. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.”

Şüpheli vaka Çin’e gönderildi

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