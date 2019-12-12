MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞüpheli paketten toprak ve çöp çıktı
GeriGündem Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
12.12.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

KÜTAHYA’da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Ardından da özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, poşeti fünye ile kontrolü olarak patlattı. Patlatılan poşetten toprak ve çöp çıktı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle