Şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı
MERSİN’in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi.
Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
PAKETTEN KULAKLIK ÇIKTI
Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin yaptığı kontrolde, şüpheli paketten kulaklık çıktı. Yapılan incelemenin ardından kulaklık, jandarma ekibi tarafından alınarak karakola götürüldü. Uzun bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle