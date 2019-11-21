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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.11.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Şüpheli ölüm olayında yeni gelişme

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Şüpheli ölüm olayında yeni gelişme

Aydın’ın Köşk ilçesinde, ölümü şüpheli bulunan Mehmet Bozkurt’un eğlendiği 4 arkadaşına ulaşan polis, gençlere sahte alkol ve uyuşturucu satan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Kasım günü saat 06.30 sıralarında Köşk ilçesinde Mehmet Bozkurt’un (30) şüpheli ölüm olayıyla ilgili olarak yapılan araştırma kapsamında; arkadaşları İ.E., A.A.N., M.A. ve B.A. isimli 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yapılan tahkikat sonucunda şüphelilerin Köşk ilçesinde yaşayan N.A. isimli şüpheliden el yapımı rakı, Ilıcabaşı Mahallesi'nden ise uyuşturucu hap aldıkları anlaşıldı.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde tespit edilen iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 59 adet ecstasy hap, 124 şişe içerisinde 104,4 litre kaçak rakı ve viski, 4 adet alkol imalatında kullanılan damıtma sistemi ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

N.A.’ya ait Köşk ilçesindeki adreste yapılan aramalarda da bir miktar sahte rakı ve alkol kokusu bulunan boş plastik kap bulundu.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsuru maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan A.C.A. ve M.A. ile Köşk’te gençlere sahte rakı sattığı iddia edilen N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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